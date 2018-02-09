Саакашвили пытались задержать в отеле

Экс-губернатор Одесской области Украины, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что его безуспешно пытались задержать.

По его словам, к месту его нахождения — гостинице — приезжали представители властей, но их "выдавила охрана".

"Пока что это называется попыткой похищения", — передаёт РБК слова Саакашвили, сказанные собравшимся возле отеля Farimont Hotel Kyiv. Он добавил, что в гостиницу пытались войти около восьми вооружённых человек, однако "в частную собственность с автоматами не пускают".

По информации издания, ранее член возглавляемой Саакашвили партии написал в Facebook, что президент Украины Пётр Порошенко прислал к Farimont Hotel Kyiv группу "Альфа", которая должна была забрать Саакашвили. Других подробностей приведено не было.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в украинской столице после более чем месячного перерыва прошёл очередной марш сторонников экс-президента Грузии за импичмент главе государства. Сам политик выдвинул ультиматум: Порошенко должен объявить о своей отставке до 18 февраля, когда состоится следующее "народное вече". В противном случае, по словам Саакашвили, тому грозит "народный гнев".