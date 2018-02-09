СКР в 2017 году возбудил около 400 уголовных дел по материалам СМИ

СКР в 2017 году возбудил свыше 400 уголовных дел по материалам СМИ. Об этом на встрече со старшими помощниками руководителей следственных управлений СК России заявил глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"За 2017 год проведено более 1800 проверок по материалам СМИ, возбуждено свыше 400 уголовных дел. Эти показатели просто в разы превышают цифры 2016 и 2015 годов, что свидетельствует, безусловно, о повышении качества мониторинга СМИ и социальных сетей", - сказал он.

При этом Бастрыкин потребовал от сотрудников ведомства быть предельно внимательными к сообщениям СМИ о случаях нарушения прав граждан и при необходимости незамедлительно проводить проверки, разбираясь во всех обстоятельствах конкретной ситуации. "Помните, что за каждой такой проблемой стоит человек",- констатировал он.

В рамках встречи глава СКР наградил медалью "За усердие" старших помощников руководителей следственных управлений по городу Москве Юлию Иванову, Республике Башкортостан Светлану Абрамову, Ставропольскому краю Екатерину Данилову, Камчатскому краю Елену Матафонову, Рязанской области Анжелику Евдокимову и Чеченской Республике Марьям Налаеву.