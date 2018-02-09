Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства травмирования трех человек при взрыве газового баллона в многоэтажном доме

Следователи Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства травмирования трех работников в результате взрыва газового баллона в многоэтажном доме, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

"В настоящее время сотрудниками ГСУ СКР по Санкт-Петербургу проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в связи с многочисленными нарушениями при проведении ремонтных работ в квартире.

Как сообщало Накануне.RU, инцидент случился днем 9 февраля: хлопком были выбиты стекла третьего этажа, разрушены балконы. Взрыв произошел в доме по улице Репищева, дом 10, корпус 1. На третьем этаже вылетели окна.