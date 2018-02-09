Юрий Чайка прилетит в Дагестан

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 10 февраля прибудет в Дагестан на фоне коррупционного скандала.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее всё правительство республики было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет (СК). Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо уже арестованы.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в республиканских правоохранительных органах и руководстве региона, генпрокурор в ходе своего рабочего визита проведёт встречу с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым и представит в качестве кандидатуры на пост нового прокурора республики Дениса Попова. Также, по информации источника, знакомого с планирующимся кадровым решением, должно быть проведено совещание "по результатам проведённых проверок исполнения законодательства в наиболее актуальных сферах на территории республики".

Вчера стало известно, что для осуществления контроля за рядом резонансных дел в Дагестан прибыл глава СК РФ Александр Бастрыкин.