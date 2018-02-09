РМК представила проект ликвидации Коркинского разреза к 2041 году, противники строительства ГОКа его раскритиковали

РМК представила проект ликвидации Коркинского разреза. Карьер предлагают рекультивировать к 2041 году. Работы будут проходить в четыре этапа. Первый, который планируется начать уже в этом году, предусматривает тушение и профилактику пожаров вплоть до 2022 года. Не всех представителей общественности устроил данный проект, который по умолчанию предусматривает строительство горно-обогатительного комбината, было предложено искать другие варианты решения проблемы, в том числе ликвидировать его буровзрывным способом, передает корреспондент Накануне.RU.

Специалист института ВНИМИ (Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела) Николай Тресцов рассказал, что они оценили возможность и перспективы ликвидации Коркинского разреза по средствам заполнения закладочным материалом на основе хвостов Томинского ГОКа.

"Заполнение смесью выработанного пространства положительно скажется на устойчивости бортов, чем скорее это будет сделано, тем это будет лучше. Закладной материал агрессивностью не обладает, это обычный песок с водой", - подчеркнул он.

Материал хвостов, по словам специалистов, определен как инертный, который не будет взаимодействовать ни с породами бортов, ни с водными растворами, и пригоден для закладки выработанного пространства, представляя собой однородную суспензию.

Директор по производству ООО "НТЦ-Геотехнология" Олег Савельев рассказал, что самыми острыми проблемами на момент ликвидации карьера являются эндогенные пожары в разрезе и неустойчивое положение его бортов. Именно вторая проблема может вызвать серьезную техногенную катастрофу, которая может проявиться в виде техногенного землетрясения.

Карьер, глубина которого в настоящий момент составляет 493 метра, длина по поверхности 3 км. 120 м, ширина 2 км 570 м, предлагается ликвидировать в четыре этапа.

Первый этап – подготовительный, будет проходить с 2018 по 2022 гг. В ходе этого этапа предусматривается выполнение трех основных задач: локализация эндогенных пожаров путем засыпки инертным материалом мест пожаров и профилактика образования новых очагов, размещение трассы трубопровода для подачи закладочного материала, а также создание ограждающего устройства и рва по периметру разреза для предотвращения попадания в него людей и животных.

Второй этап запланирован на 2019-2027 гг. В этот период ожидается подача закладочного материала и укрепление восточного борта. Предполагается, засыпать восточный борт закладочным материалом до отметки + 20 метров для обеспечения его устойчивости. Объем закладочного материала за это время составит 175 млн кубических метров.

Третий этап, который продлится с 2027 до 2041 годы, предусматривает ликвидацию отработанной выработки разреза. В этом период в карьер должно поступить 479 млн кубических метров закладочного материала. При этом отметка зеркала воды будет +150 метров.

Четвертый этап – это техническая и биологическая рекультивация. Первая включает демонтаж сооружений и нанесение плодородного слоя почвы, вторая – посадку кустарников и растительности.

Завершить подачу в карьер отработанных хвостов ГОКа планируется в 2041 году.

"Закладочный материал будет распределяться неравномерно, горная выработка к окончанию работ будет заполнена твердым закладочным материалом по бортам до отметок +40 – +190. Зеркало воды будет находиться на отметке +155 метров, не доходя до размещения оттоковых вод. Прямого перелива воды из Коркинского разреза не будет, ни при каких условиях, будет сохраняться депрессивная воронка. Это полностью исключает поступление воды из техногенного водоема в водоносные горизонты", - представил проект Олег Савельев.

Вода в карьере будет рН=10-11, при нейтральном значении рН=7. Специалисты уверены, что это не высокий показатель.

Для отработки хвостов нужна будет вода, ее предполагается брать из реки Миасс в объеме 30 млн кубов в год. Место водозабора находится в 100-200 метрах ниже выпуска очистных сооружений Челябинска. Вода будет подаваться в пруд кондиционер, который будет находиться на месте хвостохранилища.

Для доставки отработанных хвостов ГОКа планируется построить четыре нитки пульпопровода: две рабочие, одна резервная и одна ремонтная. Длина трассы 12,7 км, предусмотрены две аварийные емкости. Пульпопровод будет пересекать железную дорогу РЖД и автомобильную дорогу Челябинск – Троицк, а потом по отвалам поступать в точку, где производится разводка северного и южная пульпопроводов, которые будут участвовать в непосредственной подаче пульпы для рекультивации карьера.

Часть общественников на заседании высказалась против проекта. Представители "Стоп-ГОК" напомнили, что размещать отходы производства над водоносными горизонтами питьевых вод запрещено.

Активист экологического движения Олег Магазов заявил, что из представленных документов стало понятно, что для рекультивации карьера хвосты ГОКа и вовсене нужны. Это заявление было встречено аплодисментами.

"У нас в карьере уже достаточно накоплено материала, чтобы потушить очаги пожара. Я благодарен разработчикам за документацию, из которой мы узнали, что для нормальной рекультивации Коркинского карьера хвосты обогащения Томинского ГОКа не нужны. Мы можем найти материал для рекультивации гораздо ближе", - уверен он.

Также он обратил внимание членов СПЧ, присутствующих на заседании, на недостатки экологического законодательства.

"Благодаря инициативе оператора проекта, мы можем видеть до какой степени юридического кретинизма мы можем дойти, используя огрехи в имеющимся экологическом законодательстве. Раздробив цельный комплексный проект на маленькие кусочки, мы получили поразительный результат. У нас огромный горно-обогатительный комбинат оказывается безотходным производством. Почти 30 млн тонн отходов оказываются не отходами, а ценным закладочным материалом. Я прошу представителей СПЧ до главного юриста страны этот момент довести, потому что это невероятный факт", - заявил он.

Раскритиковал проект и специалист горного дела, бывший главный инженер шахты Коркинская Эдуард Мильман.

"Из 200 страниц только семь посвящены тушению пожаров. Предложено три варианта тушения, причем вы сделали это некорректно и нелогично. Зачем вы эти варианты взяли, не проведя технико-экономического обоснования. Вы допускаете огромную ошибку, никто не рассматривает взаимодействие воды с горными породами, которые сложены над и под пластами. Это аргиллит, алевролит, песчаник. Их пористость 15-20%, когда они будут смочены, то потеряют свою прочность и все борта поползут. Эта сказка, которую здесь показывают про озеро на высоте 250 метров от дна карьера", - подчеркнул он.

По мнению Мильмана, если в разрезе будет вода, то карьер поползет и с одной стороны дойдет до озера Бектыш, а с другой до аэродромного поля Калачевского аэропорта.

"Вы считаете, что Коркинский разрез — это фарфоровая чаша, и там можно что-то делать, но одна манипуляция и он поползет. Вот какая получается беда", - заключил он.

Специалист горного дела назвал четыре варианта тушения пожаров.

"Первый вариант — это породы Томинского ГОКа, которые даны без технико-экономического обоснования, только для того, чтобы привязать ГОК к Челябинской земле и сказать: какие мы хорошие, мы не только медь добываем, но и рекультивируем. Второй вариант – тушить пожары до конца существования этого карьера. Третий вариант – использование пород отвалов, которые протянулись вдоль трассы Троицкого тракта. Там обыкновенный горельник, который используют на строительстве дорог. Это дешевле в тысячу раз, это родная материнская порода, она придет в родное место, и природа нас отблагодарит. Я предлагаю четвертый вариант – делать траншеи буровзрывным способом, причем эта траншея должна начинаться от поверхности, а кончаться на высоте 250 метров до дна разреза. И эта порода вся уйдет на дно. Она мигом закроет все пожары. Нужно провести эксперимент. Надо искать какие-то способы, а воду откачивать, иначе будет трагедия", - считает он.

За проект ликвидации Коркинского разреза вступился экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, который заявил, что на круглом столе представляет интересы жителей Коркино и поселка Роза. По его словам, проблему разреза нужно срочно решать, поскольку люди, проживающие рядом, страдают от эндогенных пожаров в карьере и оползней. Единственным вариантом решение проблемы он видит проект РМК, подчеркивая, что именно он убедил руководство компании "потратить 100 млн долларов, чтобы песочек туда насыпать".