Лыжник Устюгов призвал поддержать российских олимпийцев

Российский лыжник Сергей Устюгов призвал поддержать поехавших в Пхёнчхан спортсменов из РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце января Международный олимпийский комитет (МОК) сократил пул российских спортсменов, которых могут допустить до Олимпиады 2018 года в Южной Корее.

Позже Олимпийский комитет России сообщил, что такие известные спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов отсутствуют в списке приглашённых участников Игр. При этом все они никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Также отстранены некоторые российские хоккеисты, конькобежцы.

"Мы спортсмены Сборной России, и при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь нашей страны в спорте, — написал лыжник в Instagram. — Да, нас не допустили до игр, но есть другие российские спортсмены, которым надо сконцентрироваться на своём деле, которым необходима наша поддержка. Надо сохранить позитивный настрой, не тратить эмоции на негатив и дать ребятам реализовать себя".

Устюгов отметил, что Олимпиада — это "главный старт четырёхлетия", и выразил уверенность, что у не допущенных игр спортсменов впереди "новые старты".