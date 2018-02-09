В ВТБ заявили об отсутствии интереса к покупке банка "Возрождение"

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о потере интереса к покупке банка "Возрождение" ввиду отсутствия времени на проведение его оценки, передает "Интерфакс".

"Нет, не изучаем покупку "Возрождения". Мы никогда не обещали, что будем изучать. На самом деле нет времени, чтобы изучить. А раз нет времени, мы это не будем изучать. Я говорил, что мы, может быть, посмотрим. Посмотрели - отказались", - сказал Костин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава банка отметил, что в Давосе говорил про возможность покупки "Возрождения", однако по приезде в Москву понял, что "времени нет, чтобы даже due diligence сделать".

Как сообщало Накануне.RU, ранее братья Ананьевы потеряли контроль над "Возрождением". В конце января "Промсвязьбанк" подал иск к зарегистрированной на Кипре компании "Минга менеджмент лимитед", которой принадлежит 2,75% банка "Возрождение".