На Украине задержан экс-депутат Рады, имеющий компромат на первых лиц

На Украине задержан бывший депутат Рады Александр Шепелев, передает корреспондент Накануне.RU. Он подозревается в организации убийства, хищениях и других преступлениях. Однако СМИ сообщают, что Шепелев является носителем серьезного компромата на Юлию Тимошенко и ее бывшее окружение, в частности на нынешнего секретаря СНБО Александра Турчинова.

Шепелева задержали 8 февраля сотрудники СБУ. При нем было найдено удостоверение сотрудника МГБ ДНР. Зачем он вез с собой на Украину документ ДНР, остается непонятным. До последнего времени Шепелев жил в России. В августе 2016 года Россия официально отказала Украине в его выдаче.

В 2012 году он был объявлен в международный розыск, 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии и 26 марта 2014 года доставлен на Украину. Однако 6 июля 2014 года сбежал из-под стражи.

"Кто, въезжая на Украину, будет сознательно брать с собой "корочку" МГБ ДНР? Здесь невооруженным глазом видна попытка информационной дискредитации Шепелева со стороны украинской власти. Это свидетельствует о том, что была проведена спецоперация по его выманиванию. И его задержание направлено на то, чтобы он не смог никому слить компромат на действующих первых лиц государства", — считает политолог Руслан Бортник.

При задержании экс-депутата сильно избили и несколько дней держали в подвале, побуждая к "сотрудничеству со следствием". Поэтому его фотографии не публикуются, отмечает "Страна.ua".

Прокуратура просит арестовать Шепелева на два месяца без права на залог. При этом в ведомстве Турчинова назвали происходящее "заказом российских спецслужб".