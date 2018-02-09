Уральский полпред поздравил Свердловскую киностудию с 75-летием: "Делает доброе, искреннее и качественное кино"

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
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Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Уральский полпред поздравил Свердловскую киностудию с 75-летием: "Делает доброе, искреннее и качественное кино"
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Киностудия, фильм Забег, Игорь Холманских (2018) | Фото: Накануне.RU

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских поздравил Свердловскую киностудию с 75-летием и премьерой фильма "Забег. Стать чемпионом 3". Полпред оценил цеха киностудии и открыл художественную выставку "Человек дела", приуроченную к третьему российскому фестивалю кино и интернет-проектов "Человек труда", который состоится в начале марта, передает корреспондент Накануне.RU.
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Игорь Холманских оценил выставку "Человек дела" - экспозицию картин, написанных с использованием нефти, и ушел оттуда не с пустыми руками.

"В своих картинах я раскрываю силу людей, которые трудятся далеко от своих родных и близких в сложных климатических условиях. Я считаю, что Россия держится на таких людях, они двигают Россию вперед. Я как художник прониклась этими людьми", - рассказала автор работ Любовь Маковская и вручила полпреду флакончик "черного золота" с Талаканского месторождения.

Киностудия, фильм Забег, Игорь Холманских(2018)|Фото: Накануне.RU

Киностудия, фильм Забег, Игорь Холманских(2018)|Фото: Накануне.RU

"У вас замечательные картины, замечательные сюжеты. Спасибо вам за работу!" – отозвался полпред.

Руководство киностудии рассказало о последних вышедших в прокат фильмах, один из которых – "Из Уфы с любовью" – занял первое место среди проектов ограниченного проката, собрав самую большую кассу.

"Впервые российский фильм из регионов занял первое место", - отметила креативный директор Свердловской киностудии Татьяна Третьякова.

Киностудия, фильм Забег, Михаил Чурбанов, Лидия Скобликова, Игорь Холманских(2018)|Фото: Накануне.RU

"Мы не забыли, как строить декорации! Было дело – построили для фильма целую деревню 19-го века. Самое главное, что на наших документальных и игровых проектах выросло целое поколение", - добавил директор киностудии Михаил Чурбанов.

Затем полномочному представителю президента показали мультипликационную студию, студию звукозаписи, где не так давно дублировали зарубежный фильм, студию грима, телестудию, а также школу кино, где готовят профессиональных актеров, режиссеров и операторов.

Галерея поле, студия грима и пастижа, студия vfx, малое тонателье, школа кино Свердловской киностудии, телестудия, просмотровый зал, первый павильон

Киностудия, фильм Забег, Михаил Чурбанов, Лидия Скобликова, Игорь Холманских(2018)|Фото: Накануне.RU

"75-летие Свердловской киностудии – это не только торжественное, но и глубоко символическое событие. Киностудия – ровесница победы под Сталинградом, именно тогда, 75 лет назад, стало окончательно ясно, что страна спасена, и победа будет за нами, что тяжелый изнурительный труд скоро закончится, и людей ждет мирная жизнь. Ее важнейшей частью было кино. Пережившему лишения народу как воздух нужно было хорошее настроение, красивые и сильные чувства и вера в будущее. Все это давало людям кино, и неслучайно первым фильмом Свердловской киностудии стала уникальная комедия "Сильва". Менялись эпохи и художественные вкусы, однако Свердловская киностудия всегда сохраняла верность своей главной традиции – делать доброе, искреннее и качественное кино для массового зрителя. Здесь работают молодые, креативные и полные творческих сил люди, которые с уважением относятся к традициям", - сказал Игорь Холманских и пожелал Свердловской киностудии новых творческих успехов.

Киностудия, фильм Забег, Лидия Скобликова, Игорь Холманских(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что на днях Свердловская киностудия завершила работу над документальным фильмом "Забег. Стать чемпионом 3", посвященным шестикратной олимпийской чемпионке в беге на коньках Лидии Скобликовой.

Легендарная спортсменка поблагодарила коллектив киностудии за эту кинокартину.

"Я горжусь этим фильмом. Приятно, что вспомнили про Скобликову. Несмотря на то, что я жила под Челябинском, в основном все сборы проходили в Свердловске, мы тренировались и жили здесь месяцами. В Свердловске всегда любили спорт, мои победы начинались в Свердловске. Я благодарна вашей студии за то что вы, наряду с хорошими художественными фильмами, сняли документальный фильм про мою жизнь!" – сказала олимпийская чемпионка.

Киностудия, фильм Забег, Михаил Чурбанов, Лидия Скобликова(2018)|Фото: Накануне.RU

Киностудия, фильм Забег, Лидия Скобликова(2018)|Фото: Накануне.RU

Киностудия, фильм Забег(2018)|Фото: Накануне.RU

Киностудия, фильм Забег(2018)|Фото: Накануне.RU

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09.02.2018 16:49 Мск | Екатеринбург | Анна Смирнова
18:49 Екб


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Уральский полпред поздравил Свердловскую киностудию с 75-летием: "Делает доброе, искреннее и качественное кино"
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