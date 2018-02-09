Уральский полпред поздравил Свердловскую киностудию с 75-летием: "Делает доброе, искреннее и качественное кино"

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских поздравил Свердловскую киностудию с 75-летием и премьерой фильма "Забег. Стать чемпионом 3". Полпред оценил цеха киностудии и открыл художественную выставку "Человек дела", приуроченную к третьему российскому фестивалю кино и интернет-проектов "Человек труда", который состоится в начале марта, передает корреспондент Накануне.RU.

Игорь Холманских оценил выставку "Человек дела" - экспозицию картин, написанных с использованием нефти, и ушел оттуда не с пустыми руками.

"В своих картинах я раскрываю силу людей, которые трудятся далеко от своих родных и близких в сложных климатических условиях. Я считаю, что Россия держится на таких людях, они двигают Россию вперед. Я как художник прониклась этими людьми", - рассказала автор работ Любовь Маковская и вручила полпреду флакончик "черного золота" с Талаканского месторождения.

"У вас замечательные картины, замечательные сюжеты. Спасибо вам за работу!" – отозвался полпред.

Руководство киностудии рассказало о последних вышедших в прокат фильмах, один из которых – "Из Уфы с любовью" – занял первое место среди проектов ограниченного проката, собрав самую большую кассу.

"Впервые российский фильм из регионов занял первое место", - отметила креативный директор Свердловской киностудии Татьяна Третьякова.

"Мы не забыли, как строить декорации! Было дело – построили для фильма целую деревню 19-го века. Самое главное, что на наших документальных и игровых проектах выросло целое поколение", - добавил директор киностудии Михаил Чурбанов.

Затем полномочному представителю президента показали мультипликационную студию, студию звукозаписи, где не так давно дублировали зарубежный фильм, студию грима, телестудию, а также школу кино, где готовят профессиональных актеров, режиссеров и операторов.

Галерея поле, студия грима и пастижа, студия vfx, малое тонателье, школа кино Свердловской киностудии, телестудия, просмотровый зал, первый павильон

"75-летие Свердловской киностудии – это не только торжественное, но и глубоко символическое событие. Киностудия – ровесница победы под Сталинградом, именно тогда, 75 лет назад, стало окончательно ясно, что страна спасена, и победа будет за нами, что тяжелый изнурительный труд скоро закончится, и людей ждет мирная жизнь. Ее важнейшей частью было кино. Пережившему лишения народу как воздух нужно было хорошее настроение, красивые и сильные чувства и вера в будущее. Все это давало людям кино, и неслучайно первым фильмом Свердловской киностудии стала уникальная комедия "Сильва". Менялись эпохи и художественные вкусы, однако Свердловская киностудия всегда сохраняла верность своей главной традиции – делать доброе, искреннее и качественное кино для массового зрителя. Здесь работают молодые, креативные и полные творческих сил люди, которые с уважением относятся к традициям", - сказал Игорь Холманских и пожелал Свердловской киностудии новых творческих успехов.

Отметим, что на днях Свердловская киностудия завершила работу над документальным фильмом "Забег. Стать чемпионом 3", посвященным шестикратной олимпийской чемпионке в беге на коньках Лидии Скобликовой.

Легендарная спортсменка поблагодарила коллектив киностудии за эту кинокартину.

"Я горжусь этим фильмом. Приятно, что вспомнили про Скобликову. Несмотря на то, что я жила под Челябинском, в основном все сборы проходили в Свердловске, мы тренировались и жили здесь месяцами. В Свердловске всегда любили спорт, мои победы начинались в Свердловске. Я благодарна вашей студии за то что вы, наряду с хорошими художественными фильмами, сняли документальный фильм про мою жизнь!" – сказала олимпийская чемпионка.