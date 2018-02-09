В Москве мужчине предъявлено обвинение в краже и убийстве обезьяны

В Москве мужчине предъявлено обвинение в грабеже и убийстве обезьяны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного главка МВД.

"Следственным отделом и отделением дознания ОМВД России по району Ново-Переделкино предъявлено обвинение ранее задержанному мужчине по подозрению в хищении обезьяны из квартиры своей знакомой и жестоком обращении с животным", - сказал официальный представитель ведомства Юрий Титов.

Так, 35-летний местный житель в гостях у своей знакомой начал дразнить принадлежащую ей обезьяну, находившуюся в клетке. "Животное укусило мужчину. Тогда злоумышленник схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся с похищенным. Впоследствии мужчина нанес обезьяне несколько ударов, причинив тем самым телесные повреждения, повлекшие смерть животного", - говорится в сообщении.

Злоумышленник вскоре был задержан, им оказался ранее неоднократно судимый москвич.