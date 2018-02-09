На УВЗ продолжаются работы по беспилотной "Армате"

Нижний Тагил с рабочим визитом посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Как сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода, в сопровождении генерального директора корпорации Александра Потапова заместитель министра побывал на испытательном полигоне "Старатель" и в сборочном цехе УВЗ, где создаются передовые боевые машины для Российской Армии, в том числе танки Т-14 "Армата" и БМПТ "Терминатор". Цель визита - проверить, как выполняются Гособоронзаказ и работы по перспективным видам техники.

Коллектив Уралвагонзавода представил главному заказчику – Министерству обороны РФ – свои достижения и наработки. Как отметил Потапов, 2017-й год прошел для корпорации успешно. Гособоронзаказ традиционно был выполнен в срок. На сегодняшний день исполняются как переходящие, так и новые контракты. В них - не только модернизация серийных изделий, но и последние разработки УВЗ. Поэтому перспективы у корпорации неплохие: как с точки зрения Гособоронзаказа, так и по линии военно-технического сотрудничества. Все обязательства коллектив обещает выполнить в срок.

По словам Борисова, Министерство обороны планирует закупать у корпорации около 200 танков различных модификаций в год. Одной из важнейших задач Министерства на сегодняшний день является подготовка к параду Победы. "Не секрет, что мы готовим к параду Победы новую боевую машину поддержки танков, которая уже хорошо зарекомендовала себя в сирийском конфликте", - сказал Борисов.

Об итогах своего визита замминистра рассказал журналистам. Главная тема беседы касалась проекта "Армата". Журналистов интересовало: как ведутся работы над проектом, и когда новое вооружение поступит в войска?

Борисов ответил, что контракт по опытной эксплуатации в войсках двух батальонов танков Т-14 и одного батальона боевой машины пехоты Т-15 уже подписан. Это даст возможность посмотреть технику в реальных условиях и выявить все ее достоинства и недостатки. Государственные испытания начнутся в этом году и продолжатся до конца 2019-го. После испытаний будет принято решение о крупных серийных закупках. "Необходимости форсировать работу нет. Тактико-технические характеристики изделий постоянно модернизируются: так, например, параллельно завершаются работы по новому боекомплекту. Но и существующие ТТХ сегодня вполне устраивают войска. Их уровень подтверждает и высокий экспортный потенциал этих моделей", - сказал Борисов.

Также журналисты не могли не задать генеральному директору УВЗ вопрос о беспилотной "Армате": "Работают ли в Корпорации над этой темой"?

"Мы не стоим на месте. Работаем и над этим – как по линии нашего основного заказчика, так и инициативно. Думаю, через некоторое время вы увидите результаты", - ответил Потапов.