На УВЗ продолжаются работы по беспилотной "Армате"

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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На УВЗ продолжаются работы по беспилотной "Армате"
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УВЗ, Юрий Борисов, Александр Потапов (2018) | Фото: uralvagonzavod.ru

Нижний Тагил с рабочим визитом посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Как сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода, в сопровождении генерального директора корпорации Александра Потапова заместитель министра побывал на испытательном полигоне "Старатель" и в сборочном цехе УВЗ, где создаются передовые боевые машины для Российской Армии, в том числе танки Т-14 "Армата" и БМПТ "Терминатор". Цель визита - проверить, как выполняются Гособоронзаказ и работы по перспективным видам техники.

Коллектив Уралвагонзавода представил главному заказчику – Министерству обороны РФ – свои достижения и наработки. Как отметил Потапов, 2017-й год прошел для корпорации успешно. Гособоронзаказ традиционно был выполнен в срок. На сегодняшний день исполняются как переходящие, так и новые контракты. В них - не только модернизация серийных изделий, но и последние разработки УВЗ. Поэтому перспективы у корпорации неплохие: как с точки зрения Гособоронзаказа, так и по линии военно-технического сотрудничества. Все обязательства коллектив обещает выполнить в срок.

УВЗ, Юрий Борисов, Александр Потапов(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

По словам Борисова, Министерство обороны планирует закупать у корпорации около 200 танков различных модификаций в год. Одной из важнейших задач Министерства на сегодняшний день является подготовка к параду Победы. "Не секрет, что мы готовим к параду Победы новую боевую машину поддержки танков, которая уже хорошо зарекомендовала себя в сирийском конфликте", - сказал Борисов.

УВЗ, Юрий Борисов, Александр Потапов(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

Об итогах своего визита замминистра рассказал журналистам. Главная тема беседы касалась проекта "Армата". Журналистов интересовало: как ведутся работы над проектом, и когда новое вооружение поступит в войска?

Борисов ответил, что контракт по опытной эксплуатации в войсках двух батальонов танков Т-14 и одного батальона боевой машины пехоты Т-15 уже подписан. Это даст возможность посмотреть технику в реальных условиях и выявить все ее достоинства и недостатки. Государственные испытания начнутся в этом году и продолжатся до конца 2019-го. После испытаний будет принято решение о крупных серийных закупках. "Необходимости форсировать работу нет. Тактико-технические характеристики изделий постоянно модернизируются: так, например, параллельно завершаются работы по новому боекомплекту. Но и существующие ТТХ сегодня вполне устраивают войска. Их уровень подтверждает и высокий экспортный потенциал этих моделей", - сказал Борисов.

УВЗ, Юрий Борисов, Александр Потапов(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

Также журналисты не могли не задать генеральному директору УВЗ вопрос о беспилотной "Армате": "Работают ли в Корпорации над этой темой"?

"Мы не стоим на месте. Работаем и над этим – как по линии нашего основного заказчика, так и инициативно. Думаю, через некоторое время вы увидите результаты", - ответил Потапов.

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09.02.2018 16:20 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
18:20 Екб


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На УВЗ продолжаются работы по беспилотной "Армате"
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