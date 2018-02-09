Производителей электроэнергии Югры ждет масштабная модернизация

Самый крупный производитель электроэнергии в России - Сургутская ГРЭС-2 будет модернизирована. Такое заявление сделала губернатор Югры Наталья Комарова во время своего визита в филиал компании, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Губернатор также провела рабочее совещание по вопросу модернизации действующих объектов тепловой электрогенерации Югры: Сургутских, Няганской и Нижневартовской ГРЭС. По словам главы региона, в конце прошлого года Сургутская ГРЭС-2 первой из тепловых электростанций России выработала 1 трлн кВт/ч электроэнергии с момента своего запуска - рекордный показатель достигнут за 32 года.

"Согласно данным системного оператора, такое количество электроэнергии вырабатывают все вместе взятые электростанции страны за год. Сургутская ГРЭС -2 – третья по мощности тепловая электростанция в мире. Она вырабатывает порядка половины всей электроэнергии, которая производится в Югре", - подчеркнула Наталья Комарова. Она также отметила, что оборудование крупнейших в стране электростанций в ближайшее десятилетие выработает парковый ресурс, и поэтому необходимо масштабное техническое обновление.

14 ноября 2017 г. министр энергетики Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики, которое прошло под председательством президента РФ Владимира Путина, предложил в ближайшие 15-20 лет выполнить программу модернизации действующих объектов тепловой электрогенерации.



"Правительство автономного округа поддерживает данную программу на условиях, аналогичных положениям программы договоров о предоставлении мощности. Я направила Министру энергетики России предложения автономного округа по оказанию содействия в получении согласования на проведение модернизации оборудования тепловых электростанций региона", - сообщила Наталья Комарова.



Представители югорских ГРЭС, в свою очередь, рассказали главе региона о текущем состоянии тепловых электростанций, а также высказали свои предложения по модернизации и развитию тепловой генерации.



План мероприятий по модернизации объектов тепловой электроэнергетики планируется сформировать в ближайшее время. При его реализации будут учтены установленные Минэнерго России критерии отбора инвестиционных проектов.