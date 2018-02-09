Взрыв газового баллона в Петербурге: пострадавших трое

В результате взрыва газового баллона в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге, по предварительной информации, пострадали три человека.

"При проведении работ по монтажу натяжных потолков в доме на Репищевой улице произошла разгерметизация газового баллона. Разрушены десять оконных проемов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Отмечается также, что взрыв произошел в связи с многочисленными нарушениями при проведении ремонтных работ в квартире.

Инцидент случился днем 9 февраля: хлопком были выбиты стекла третьего этажа, разрушены балконы. Как передают очевидцы, взрыв произошел в доме по улице Репищева, дом 10, корпус 1. На третьем этаже вылетели окна, к дому уже подъехали машины "скорой помощи".