Жителя Саратова, выдававшего себя за сотрудника ФСБ, осудили на четыре года

В Саратове осудили мужчину, который на протяжении долгих лет представлялся сотрудником ФСБ и предлагал свои услуги в решении разного рода вопросов.

По версии следствия, 32-летний местный житель на протяжении 5 лет предлагал знакомым свое содействие в решении вопросов трудоустройства, покупки дорогого авто по льготной цене и т. д. Вызвать доверие со стороны товарищей злоумышленнику помог выдуманный статус сотрудника ФСБ. В итоге он "нажился" на 5 млн руб.

Суд приговор его к четырем годам колонии общего режима, сообщает "Федералпресс" со ссылкой на прокуратуру.