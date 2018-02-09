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экономика  |  комментариев: 1
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Путин отразит тему условий ведения бизнеса в России в Послании Федеральному собранию РФ
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Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, Владимир Путин (2017) | Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин планирует подробно отразить тему условий ведения бизнеса в России в своем Послании Федеральному собранию РФ. Об этом глава государства сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент Накануне.RU.
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Путин отметил, что в стране уже удалось добиться низкой инфляции, сохранить нужный уровень государственных резервов и выйти на нисходящий тренд процентных ставок. По словам президента, важно "в полной мере воспользоваться возможностями, которые предоставляет текущая ситуация".

"Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру", - сказал Путин.

Помимо этого, власти страны намерены активно работать над настройкой системы профессионального и высшего образования на потребности отечественной промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. "Планирую подробнее поговорить обо всем этом и в послании Федеральному собранию", - сообщил глава государства.

На съезде представители РСПП подробно доложили Путину об имеющихся проблемах, мешающих эффективному развитию российского бизнеса.

"Мы достаточно регулярно встречаемся, но вижу, что содержательных встречи маловато, надо это исправить", - сказал президент, заслушав отчеты о текущей ситуации в отраслях промышленности. Как подчеркнул Путин, это "вещи, которые легко решаются, надо только этим озаботиться".

В целом российский лидер отметил, что настрой у властей на изменение ситуации "очень серьезный, решительный", и заверил, что руководство страны будет работать над тем, чтобы "все, что нам мешает двигаться вперед, было зачищено".

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09.02.2018 15:58 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:58 Екб


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Путин отразит тему условий ведения бизнеса в России в Послании Федеральному собранию РФ
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