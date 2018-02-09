Путин отразит тему условий ведения бизнеса в России в Послании Федеральному собранию РФ

Президент РФ Владимир Путин планирует подробно отразить тему условий ведения бизнеса в России в своем Послании Федеральному собранию РФ. Об этом глава государства сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент Накануне.RU.

Путин отметил, что в стране уже удалось добиться низкой инфляции, сохранить нужный уровень государственных резервов и выйти на нисходящий тренд процентных ставок. По словам президента, важно "в полной мере воспользоваться возможностями, которые предоставляет текущая ситуация".

"Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру", - сказал Путин.

Помимо этого, власти страны намерены активно работать над настройкой системы профессионального и высшего образования на потребности отечественной промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. "Планирую подробнее поговорить обо всем этом и в послании Федеральному собранию", - сообщил глава государства.

На съезде представители РСПП подробно доложили Путину об имеющихся проблемах, мешающих эффективному развитию российского бизнеса.

"Мы достаточно регулярно встречаемся, но вижу, что содержательных встречи маловато, надо это исправить", - сказал президент, заслушав отчеты о текущей ситуации в отраслях промышленности. Как подчеркнул Путин, это "вещи, которые легко решаются, надо только этим озаботиться".

В целом российский лидер отметил, что настрой у властей на изменение ситуации "очень серьезный, решительный", и заверил, что руководство страны будет работать над тем, чтобы "все, что нам мешает двигаться вперед, было зачищено".