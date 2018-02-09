Бизнесмена из Перми судят за налоговый долг в 143 миллиона

Ушло в суд дело пермяка, которому вменяют уклонение от уплаты астрономической суммы налогов – 142 млн 900 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Следователи полагают, что обвиняемый совершал преступление четыре года, с 1 января 2011 по 31 декабря 2014 гг., возглавляя компанию "Лестрейд". Она покупала лесоматериалы у различных организаций, бизнесменов и иных лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Товар контора обвиняемого продавала через другую организацию, а деньги поступали на счета "Лестрейда".

Преступник наладил фиктивный документооборот между "Лестрейдом" и подконтрольными ему шестью коммерческими организациями. Они находились на общей системе налогообложения и платили НДС, а оформлены были на знакомых бизнесмена и других людей, которые никакого отношения к реальной работе компаний не имели.

Махинации привели к тому, что с 1 января 2011 по 20 марта 2015 гг. в бюджет не поступил НДС за 2011-14 гг. в сумме 142 млн 900 тыс. руб. Дело ушло в суд.