В Забайкалье у животных обнаружился ящур

В селе Чиндант Борзинского района Забайкальского края у нескольких животных поставлен диагноз заболевания ящуром.

Страшный диагноз был поставлен при клиническом осмотре животных. Сейчас в селе проводятся мероприятия по предупреждению и ликвидации заболевания, пишет "Федералпресс" со ссылкой на краевое управление Россельхознадзора.

Ящур - опасное инфекционное заболевание, которому наиболее подвержены молодые животные и может нанести огромный экономический ущерб. Данное заболевание опасно как для животных, так и для человека.