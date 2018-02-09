Тепличный комплекс "Реновы" сменил юридический адрес и переехал в Чусовой

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
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экономика  |  комментариев: 1
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Тепличный комплекс "Реновы" сменил юридический адрес и переехал в Чусовой
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иннопром, стенд Ренова (2017) | Фото: Накануне.RU

ООО "Тепличный комплекс "Пермский" сменило юридический адрес. Общество "переехало" из Губахи в Чусовой. Теперь организация зарегистрирована по адресу: Чусовой, ул. Чайковского, д. 23., сообщает "Ъ" со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс.

Напомним, 90% уставного капитала организации принадлежит московской компании "АГРО Менеджмент". Директором является Дмитрий Туляков, руководитель направления "тепличный бизнес" энергокомпании "Т плюс", которая является "дочкой" "Реновы". В планах у компании стать новым резидентом ТОСЭРа.

Как сообщало Накануне.RU, в Чусовом за девять месяцев с момента присвоения статуса территории опережающего развития, в качестве резидентов было зарегистрировано четыре предприятия - "Чусовской завод по восстановлению труб", "Белый камень", "Фабио-Рус" и"Стройсервис". Создано порядка 170 новых рабочих мест.

Напомним, инициаторы инвестиционных проектов, предусматривающих создание в Чусовом новых рабочих мест, могут подать заявку в Фонд развития моногородов на получение льготного займа на осуществление капитальных вложений и получить поддержку фонда и Пермского края в части строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Представители бизнеса для реализации проекта на территории моногородов могут рассчитывать на получение займа в размере от 100 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых на срок до восьми лет и с возможностью отсрочки платежа на три года. Также инициаторы инвестпроектов могут рассчитывать на значительные налоговые льготы, став резидентами Чусового.

Добавим, что в Пермском крае может появиться еще одна территория опережающего развития. Заявка на создание ТОСЭР в Нытве направлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в декабре прошлого года и находится на рассмотрении в Минэкономразвития России.

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17:35 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.02.2018 12:49 Мск
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Тепличный комплекс "Реновы" сменил юридический адрес и переехал в Чусовой
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