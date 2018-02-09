Тепличный комплекс "Реновы" сменил юридический адрес и переехал в Чусовой

ООО "Тепличный комплекс "Пермский" сменило юридический адрес. Общество "переехало" из Губахи в Чусовой. Теперь организация зарегистрирована по адресу: Чусовой, ул. Чайковского, д. 23., сообщает "Ъ" со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс.

Напомним, 90% уставного капитала организации принадлежит московской компании "АГРО Менеджмент". Директором является Дмитрий Туляков, руководитель направления "тепличный бизнес" энергокомпании "Т плюс", которая является "дочкой" "Реновы". В планах у компании стать новым резидентом ТОСЭРа.

Как сообщало Накануне.RU, в Чусовом за девять месяцев с момента присвоения статуса территории опережающего развития, в качестве резидентов было зарегистрировано четыре предприятия - "Чусовской завод по восстановлению труб", "Белый камень", "Фабио-Рус" и"Стройсервис". Создано порядка 170 новых рабочих мест.

Напомним, инициаторы инвестиционных проектов, предусматривающих создание в Чусовом новых рабочих мест, могут подать заявку в Фонд развития моногородов на получение льготного займа на осуществление капитальных вложений и получить поддержку фонда и Пермского края в части строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Представители бизнеса для реализации проекта на территории моногородов могут рассчитывать на получение займа в размере от 100 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых на срок до восьми лет и с возможностью отсрочки платежа на три года. Также инициаторы инвестпроектов могут рассчитывать на значительные налоговые льготы, став резидентами Чусового.

Добавим, что в Пермском крае может появиться еще одна территория опережающего развития. Заявка на создание ТОСЭР в Нытве направлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в декабре прошлого года и находится на рассмотрении в Минэкономразвития России.