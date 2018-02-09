В Санкт-Петербурге взрыв в жилом доме: выбиты стекла, разрушены балконы

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в жилом доме.

Как сообщает "Фонтанка", инцидент случился днем 9 февраля: хлопком были выбиты стекла третьего этажа, разрушены балконы. Как передают очевидцы, взрыв произошел в доме по улице Репищева, дом 10, корпус 1. На третьем этаже вылетели окна, к дому уже подъехали машины "скорой помощи".

Известно, что дом недавно построен, но в нем уже живут люди. Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.