"Аэрофлот" предупредил об ужесточении контроля за габаритами ручной клади

Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 февраля ужесточает контроль за провозом ручной клади.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, эти меры связаны с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для размещения багажа в салоне самолета. В компании отметили, что размещение вещей на полке ручной клади с нарушениями установленных норм отрицательно сказывается на уровне комфорта пассажиров и безопасности полета.

"Контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур, - пояснили в компании. - Пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади".

При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест.

Если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.

С ноября вступили в силу поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), регламентирующие провоз ручной клади на борту самолетов.

Летом текущего года был подписан закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного багажа, с включенной нормой бесплатного провоза ручной клади. Позднее Минтранс расширил перечень вещей для бесплатного провоза в самолетах‍.