17 февраля в 14.00 Дмитрий Пучков, более известный как "старший оперуполномоченный Goblin", выступит в Тюмени с бесплатной лекцией в рамках проекта "КонцептХаб", сообщила Накануне.RU руководитель проекта Виктория Малыкова.

Тема лекции: "Трудности перевода: политика доступным языком". Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно на сайте проекта до 18.00, 15 февраля.

Большинство знает Дмитрия Пучкова по голосам любимых героев, однако он еще писатель, публицист, блогер и разработчик.

Широкую известность Дмитрий Пучков получил после основания им студии "Божья искра" и комедийного перевода трех частей "Властелина колец". У него есть множество авторских проектов в разных сферах общественной жизни, в том числе и "Goblin News", в которой он рассматривает наиболее интересные новости политической жизни нашей страны и мира, переводит их на "доступный язык" для простого обывателя.

Дмитрий Пучков расскажет о себе, своем творческом пути. Goblin сделает акцент на передаче Goblin News. После лекции будет организована автограф-сессия с гостем.