В Екатеринбурге школу №140 закрыли на карантин: прокуратура ведет проверку массового заболевания школьников

В связи с заболеваниями школьников в средней школе №140 прокуратура Ленинского района проводит проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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За несколько дней в больницу обратились девять человек, учащиеся 1,2 и 4 классов школы №140. Ученики жалуются на боль в животе, рвоту и недомогание.

Сегодня процесс обучения в данной школе приостановлен до 15 февраля 2018 года. В образовательном учреждении идет проверка по установлению причин ухудшения состояния здоровья детей, а также во время карантина будет проведена дезинфекция помещений школы, особенно столовой. Дети будут обучаться дистанционно.

В ходе проверки специалисты установят обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе проверят сотрудников пищеблока на соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи.

Известно, что организацией питания в школьной столовой занималось ЕМУП "Золушка".

Расследование находится на контроле руководства прокуратуры области.

Напомним, что ранее мы писали о 4 зафиксированных экстренных случаях в школе №140, после этого детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова заинтересовалась отравлениями школьников в Свердловской области.