Депутаты Сургута единогласно пожертвовали машину многодетной семье

В думе Сургута состоялось заседание комитета по бюджету налогам, финансам и имуществу. Пять входящих в него депутатов единогласно решили передать многодетной семье автомобиль, которым ранее владела мэрия, рассказал Накануне.RU один из членов комитета Владимир Болотов.

"В прошлый раз они ошиблись с целеполаганием: выбрали машину, намереваясь ее продать. Сейчас они сделали выбор в пользу автомобиля, который будут использовать по назначению. У нас на заседании никаких замечаний не было, решении принято единогласно", - сказал Болотов.

Напомним, замещающая семья Крэдор состоит на учете в отделе опеки администрации с 2007 г., характеризуется положительно. В ней воспитывают восьмерых детей, пятеро из которых – приемные, а один – инвалид с детства. В мэрию обратился глава семьи Алексей Крэдор. Летом прошлого года он попросил у администрации "Лексус ЛС460" 2007 г., однако руководство экономической столицы Югры не нашло правовых оснований для рассмотрения вопроса.

Сургутянину предложили выбрать другой автомобиль, который мэрия могла бы отдать ему по договору пожертвования. Из не имеющих остаточной стоимости машин, которые использовала администрация, Крэдор выбрали "Киа". Семья обратилась к главе Сургута Вадиму Шувалову с просьбой помочь получить легковушку. Вместе с машиной передадут зимний и летний комплекты шин, а также аккумулятор.