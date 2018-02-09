В Нижнетагильском музее изобразительных искусств назвали "псевдосенсацией" сообщения о поддельном портрете Александра I

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств прокомментировали сообщения СМИ о якобы поддельном портрете императора Александра I, хранящемся в учреждении. Там назвали это "псевдосенсацией".

Ранее младший научный сотрудник лаборатории художественных практик и музейных технологий УрФУ Денис Ильичев предоставил журналистам некоторые результаты технико-технологической экспертизы "Портрета императора Александра I" неизвестного художника первой половины XIX века из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Участник экспертизы, которая проходила еще в феврале 2017 года, рассказал, что рентгеновские снимки показали силуэт "неизвестного офицера" под портретом императора. При этом Ильичев указал, что подобная ситуация может говорить об "авторской корректировке, авторской копии".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, после этого журналисты одного из информационных агентств сделали вывод, что перед ними подделка. При этом они основывались исключительно на словах эксперта, не обладая полнотой знаний в этой области.

"Важно, что точные результаты технико-технологической экспертизы портрета на данный момент не получены, научные выводы по ним не сделаны. Вывод явно был рассчитан на "горячую новость", информация некорректно скомпилирована, факты поданы без учета грамотных искусствоведческих исследований, известных о картине в настоящее время", - прокомментировала ситуацию директор музея Марина Агеева.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что Нижний Тагил посетит прямой потомок знаменитого мореплавателя Витуса Беринга.