Путин надеется, что Россия выйдет на путь нормальных отношений с Западом

Президент РФ Владимир Путин надеется, что Россия выйдет на путь нормальных взаимоотношений с Западом. Об этом глава государства заявил, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях - путь тупиковый и приводит всех, в том числе самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам", - отметил президент.

По его словам, многие представители деловых кругов из зарубежных стран разделяют такую точку зрения. В частности итоги недавно прошедшей встречи с представителями крупного французского бизнеса были обсуждены в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в котором было выражено позитивное отношение к совместному развитию деловых связей.

Российский лидер выразил мнение, что инициаторам санкционной политики "самим скоро надоест" такое положение дел. "Надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", - сказал глава государства.

"Надеюсь, что здравый смысл возьмет вверх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнерами в нужном направлении", - добавил Путин.