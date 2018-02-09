На открытии Олимпиады президент Кореи поприветствовал сестру Ким Чен Ына

В южнокорейском Пхенчхане открылась XXIII зимние Олимпийские игры.

В настоящее время на 35-тысячном олимпийском стадионе проходит парад атлетов. Первой традиционно прошла сборная Греции, далее – совместная сборная обоих корейских государств под одним флагом.

На стадионе южнокорейский президент Мун Чжэ Ин поприветствовал Ким Ё Чжун - сестру северокорейского лидера Ким Чен Ына, прибывшую с трёхдневной миссией.

Российские спортсмены прошли без национального флага, как "олимпийские атлеты из России". Олимпийский флаг перед командой проносил волонтёр.