Макрон обсудил с Путиным подготовку своего визита в Россию

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-французских отношений, включая подготовку к предстоящему в мае этого года визиту Макрона в Россию и участию в Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Владимир Путин проинформировал об итогах своей недавней встречи с представителями крупного французского бизнеса.

"Дана положительная оценка набирающей темп работе российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог", в рамках которого начинает функционировать "цифровая платформа", - сообщили в Кремле. - Обстоятельно рассмотрены перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии. Отмечена заинтересованность в продвижении инклюзивных межсирийских переговоров в Женеве на основе резолюции 2254 СБ ООН с учётом итогов прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Затронуты варианты содействия постконфликтному восстановлению Сирии. В целом подчёркивалась важность наращивания российско-французской координации по ключевым аспектам сирийского досье".

Обсуждалась также ситуация на Украине с акцентом на необходимость полной реализации Минских соглашений.

Главы государств договорились о продолжении контактов по линии различных ведомств обеих стран.