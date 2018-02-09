Семья состояла на учете. В зауральском поселке у многодетной матери умер месячный малыш

Минувшей ночью в поселке Красный Октябрь Каргапольского района Зауралья умер месячный малыш, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла в доме, где со своими детьми жила многодетная мать. Как утверждают жители поселка, знакомые с данной семьей, у женщины более пяти детей, причем трое сейчас проживают вместе с ней. Мать плохо следила за своими детьми, финансовое положение семьи также оставляло желать лучшего.

"Данная семья состояла на учете как неблагополучная с марта 2017 года", - сообщил Накануне.RU начальник отдела опеки и попечительства администрации Каргапольского района Сергей Добрынских.

Известно, что ребенок скончался от пневмонии.

"Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.