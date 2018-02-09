Депутаты об амнистии капиталов: "Разграбляли страну, а теперь - флагманы экономики?"

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
09.02.2018 15:27 Мск (17:27 Екб)
экономика | В России
Депутаты об амнистии капиталов: "Разграбляли страну, а теперь - флагманы экономики?"
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шпион, тень (2016) | Фото: baltnews.lt

Оппозиционные депутаты прокоментировали принятый в третьем чтении пакет законов об амнистии капиталов, передает корреспондент Накануне.RU.
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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов обратил внимание на главную причину продления срока. По его мнению, те, кто за несколько лет действия прежних поправок так и не воспользовались возможностью вернуть средства в российскую экономику, либо боялись, либо надеялись на некую нормализацию ситуации и перспективу сохранения капиталов на счетах в зарубежных банках.

"Теперь, понимая, что ситуация не меняется или меняется в худшую сторону, вернулись к вопросу необходимости продления сроков амнистии", - считает Нилов.

Нилов выразил убежденность в том, что многие граждане переведут в Россию свои средства, но лишь в том случае, когда будут уверены в их безопасности на будущее.

По мнению законотворца, "держатели огромных объемов капитала ждут определенных гарантий отсутствия к ним вопросов о происхождении денег". При этом, по словам Нилова, можно согласиться с позицией депутатов, уверенных в нелегальном прошлом вывезенных из России капиталов.

"Действительно, во времена ельцинской России отдельные предприниматели вовсю пользовались огромными дырами в законодательстве, фактически разграбляли страну, банкротили предприятия, выводили средства за рубеж, зарабатывали на криминальных деньгах, наркотиках, оружии, – отметил Нилов. – Но государство как политическая система общества всегда принимает решение, выбирая из двух зол. Мы считаем, что в данном случае нужно выбирать меньшее. Поэтому, безусловно, лучше вернуть деньги в страну и направить их в российскую экономику, чем оставить эти немалые суммы на зарубежных счетах, а потом со стороны наблюдать за подъемом чужих экономик на российских финансах. Не нужно забывать и том, что в последнем случае сохраняются вполне определенные рычаги давления на владельцев этих денежных средств".

Фракция КПРФ в Госудуме проголосовала против продления срока действия нормы Уголовного кодекса РФ по освобождению от уголовной ответственности по делам о преступлениях экономической направленности.

Во время обсуждения данной поправки от имени фракции выступил депутат Денис Парфенов.

"Закон, который сейчас предложен нам для голосования, носит абсолютно классовый характер, - сказал он. - Я уверен, что большинство из присутствующих так или иначе соприкасались в период получения своего высшего образования с формулой, что право есть выраженная в законе воля господствующего класса. Сегодня мы видим, как эта воля подталкивает нас двигаться в совершенно неверном направлении".

Парламентарий убежден, что капиталы, которые предполагается вернуть, в значительной своей части имеют криминальный характер.

"Привлекая выведенные средства обратно в страну, мы не создаем здесь условий для полноценного развития отечественного бизнеса, что следовало бы сделать, если мы действительно хотим возвращения этих денег, - выразил депутат общее мнение фракции КПРФ. - Если бы мы облегчили налоговое бремя, создали условия для того, чтобы было меньше бюрократических барьеров и препон для предпринимательства, капиталы бы сами потянулись к нам".

Вместо этого, по его словам, создается порочная практика изъятия из уголовного законодательства отдельных норм, когда граждан ставят в неравные условия.

"Тот, кто утащил 100 руб., попадется и, скорее всего, сядет, а тот, кто утащил 100 млрд, будет флагманом экономики, уважаемым человеком, его будут ставить в пример, да еще и освободят от уголовной ответственности", - заявил с высокой трибуны парламентарий.

"Мы убеждены, что двигаться нужно по другому пути: препятствовать уходу капиталов из России, облегчать условия для ведения нормального бизнеса и, конечно, принимать социальные законы. Этот закон мы поддерживать не будем", - резюмировал Парфенов.

Тем не менее, как ранее сообщало Накануне.RU, сегодня на пленарном заседании депутаты Госдумы приняли пакет законов о продлении амнистии капиталов в третьем, окончательном чтении.

Другие новости по темам: Госдума, амнистия капитала, Ярослав Нилов, КПРФ, Денис Парфенов
09.02.2018 15:27 Мск | Андрей Яловец
17:27 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.02.2018 14:42 Мск
Путин рассчитывает, что второй этап амнистии капиталов придаст российскому бизнесу дополнительную устойчивость







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Депутаты об амнистии капиталов: "Разграбляли страну, а теперь - флагманы экономики?"
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