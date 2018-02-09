Депутаты об амнистии капиталов: "Разграбляли страну, а теперь - флагманы экономики?"

Оппозиционные депутаты прокоментировали принятый в третьем чтении пакет законов об амнистии капиталов, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов обратил внимание на главную причину продления срока. По его мнению, те, кто за несколько лет действия прежних поправок так и не воспользовались возможностью вернуть средства в российскую экономику, либо боялись, либо надеялись на некую нормализацию ситуации и перспективу сохранения капиталов на счетах в зарубежных банках.

"Теперь, понимая, что ситуация не меняется или меняется в худшую сторону, вернулись к вопросу необходимости продления сроков амнистии", - считает Нилов.

Нилов выразил убежденность в том, что многие граждане переведут в Россию свои средства, но лишь в том случае, когда будут уверены в их безопасности на будущее.

По мнению законотворца, "держатели огромных объемов капитала ждут определенных гарантий отсутствия к ним вопросов о происхождении денег". При этом, по словам Нилова, можно согласиться с позицией депутатов, уверенных в нелегальном прошлом вывезенных из России капиталов.

"Действительно, во времена ельцинской России отдельные предприниматели вовсю пользовались огромными дырами в законодательстве, фактически разграбляли страну, банкротили предприятия, выводили средства за рубеж, зарабатывали на криминальных деньгах, наркотиках, оружии, – отметил Нилов. – Но государство как политическая система общества всегда принимает решение, выбирая из двух зол. Мы считаем, что в данном случае нужно выбирать меньшее. Поэтому, безусловно, лучше вернуть деньги в страну и направить их в российскую экономику, чем оставить эти немалые суммы на зарубежных счетах, а потом со стороны наблюдать за подъемом чужих экономик на российских финансах. Не нужно забывать и том, что в последнем случае сохраняются вполне определенные рычаги давления на владельцев этих денежных средств".

Фракция КПРФ в Госудуме проголосовала против продления срока действия нормы Уголовного кодекса РФ по освобождению от уголовной ответственности по делам о преступлениях экономической направленности.

Во время обсуждения данной поправки от имени фракции выступил депутат Денис Парфенов.

"Закон, который сейчас предложен нам для голосования, носит абсолютно классовый характер, - сказал он. - Я уверен, что большинство из присутствующих так или иначе соприкасались в период получения своего высшего образования с формулой, что право есть выраженная в законе воля господствующего класса. Сегодня мы видим, как эта воля подталкивает нас двигаться в совершенно неверном направлении".

Парламентарий убежден, что капиталы, которые предполагается вернуть, в значительной своей части имеют криминальный характер.

"Привлекая выведенные средства обратно в страну, мы не создаем здесь условий для полноценного развития отечественного бизнеса, что следовало бы сделать, если мы действительно хотим возвращения этих денег, - выразил депутат общее мнение фракции КПРФ. - Если бы мы облегчили налоговое бремя, создали условия для того, чтобы было меньше бюрократических барьеров и препон для предпринимательства, капиталы бы сами потянулись к нам".

Вместо этого, по его словам, создается порочная практика изъятия из уголовного законодательства отдельных норм, когда граждан ставят в неравные условия.

"Тот, кто утащил 100 руб., попадется и, скорее всего, сядет, а тот, кто утащил 100 млрд, будет флагманом экономики, уважаемым человеком, его будут ставить в пример, да еще и освободят от уголовной ответственности", - заявил с высокой трибуны парламентарий.

"Мы убеждены, что двигаться нужно по другому пути: препятствовать уходу капиталов из России, облегчать условия для ведения нормального бизнеса и, конечно, принимать социальные законы. Этот закон мы поддерживать не будем", - резюмировал Парфенов.

Тем не менее, как ранее сообщало Накануне.RU, сегодня на пленарном заседании депутаты Госдумы приняли пакет законов о продлении амнистии капиталов в третьем, окончательном чтении.