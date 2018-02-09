Путин рассчитывает, что второй этап амнистии капиталов придаст российскому бизнесу дополнительную устойчивость

Президент РФ Владимир Путин считает, что пакет законов о продлении амнистии капиталов придаст российскому бизнесу дополнительную устойчивость. Такое мнение он выразил, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент Накануне.RU.

"По сути мы запускаем второй этап такой амнистии сроком на один год… Не буду скрывать, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями, они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении", - сказал глава государства.

Путин отметил, что рассчитывает, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст дополнительную устойчивость, а также создаст новые возможности "для тех, кто хочет честно, цивилизованно, "в белую" работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места".

Президент также обратил внимание на то, что Россия вступает в сложный период развития, и от усилий бизнеса во многом зависит успешное его прохождение.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня на пленарном заседании депутаты Госдумы приняли пакет законов о продлении амнистии капиталов в третьем, окончательном чтении.