Пермяк получил 12 лет за попытку продать 3 килограмма "синтетики"

28-летнего жителя села Гомово наказали солидным сроком в колонии строгого режима за попытку продать крупную партию наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте полиции УрФО.

15 ноября 2016 г. сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте на станции Пермь-2 задержали селянина, прибывшего на поезде "Москва – Новый Уренгой". Силовики полагали, что пермяк причастен к незаконному обороту наркотиков.

При личном досмотре в дорожной сумке пассажира полицейские нашли 10 упаковочных коробок от кондитерских изделий, в которых лежали пакеты с растительным веществом темного цвета и порошком бежевого цвета. Экспертиза показала, что находка – различная "синтетика" обще массой 1 кг 757 г.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый в содеянном сознался и рассказал, что, находясь в Москве, купил через интернет наркотики и вез их для продажи. Позже силовики проверили места закладок в Чусовом, Лысьве и Кирове, где преступник уже успел оставить "следы". Результатом поездок стало изъятие еще 1 кг 474 г "синтетики".

Пермяк на 12 лет отправится в колонию строгого режима. Он оштрафован на 200 тыс. руб.