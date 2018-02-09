У здания МЧС в Екатеринбурге - оцепление: обнаружен бесхозный предмет

В Екатеринбурге сотрудники ГУ МВД по Свердловской области в одном из зданий ищут "бомбу". По предварительной информации, очевидцы сообщили о бесхозном предмете. В этом доме находится областной центр медицинской профилактики и свердловское главное управление МЧС. Жители города в социальных сетях пишут о том, что перекрыто движение автомобилей и пешеходов от кругового движения с улицы Малышева до Ленина.

"Оснований для панических настроений быть не должно. Органы внутренних дел предпринимают комплекс необходимых мер реагирования в связи с поступившей информацией об обнаружении бесхозного предмета в одной из аудиторий института МЧС. Безопасность лишней не бывает, поэтому прошу с пониманием относиться к работе полицейских. Об итогах проверки проинформирую общественность после ее окончания", - сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.