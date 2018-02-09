Крым готов был остаться, если бы Аксенова и Константинова не объявили в розыск, - Шуфрич

Еще 28 февраля 2014 года новое руководство Крыма было готово остаться в составе Украины на правах автономии с расширенными полномочиями. Но объявление Киевом на следующий день в розыск премьер-министра Сергея Аксенова и спикера парламента Крыма Владимира Константинова в корне изменило ситуацию. Об этом рассказал экс-депутат Рады Нестор Шуфрич изданию "Вести", офис которого накануне был захвачен и разгромлен.

"Встреча с Константиновым и Аксеновым прошла нормально. Был достигнут результат, по телефону мы общались параллельно с Турчиновым. Требования реальных руководителей Крыма были следующие: вернуться к конституции Крыма 1992 года без института президента Крыма. И мы договорились, что уже в понедельник (3 марта) мы прилетим в составе делегации до 7 человек от парламента Украины для обсуждения текста конституции Крыма, который мы хотели на той же неделе и проголосовать", - вспоминает Шуфрич.

По его словам, Турчинов был готов к обсуждению, но утром Печерский суд Киева по ходатайству и.о. генпрокурора Олега Махницкого вынес ордер на арест Константинова и Аксенова, а в ответ Аксенов переподчинил все силовые структуры Крыма себе. "Обстоятельства несколько изменились", - передает Шуфрич слова Аксенова. Кто дал указание арестовать руководство Крыма, Шуфрич не знает.

При этом он не почувствовал тогда в Крыму никакого враждебного отношения.

"Я встречался с людьми, они здоровались, улыбались. Не все, правда, знали, с какой я миссией приехал, но во вражеской обстановке я себя точно не чувствовал. Даже когда видел "зеленых человечков", также не чувствовал агрессии", - признает экс-депутат.

Отметим, что на Украине Шуфрич считается условно пророссийским и поэтому был выбран в качестве посредника для переговоров с Крымом. Позже он участвовал вместе с Виктором Медведчуком в организации встреч между Донбассом, Украиной, ОБСЕ и Россией.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в последнее время на Украине в рамках "дела Януковича" озвучено множество воспоминаний о том, как Украина сдавала Крым.