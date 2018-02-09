В Госдуме выработали предложения по вопросу безопасности детей в школах

В Госдуме состоялось заседание комитета по вопросам семьи, женщин и детей по теме "Школа - территория безопасности". Об этом в своем facebook сообщил депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание прошло 8 февраля. Среди докладчиков были представители Следственного комитета РФ, МВД РФ, Минобрнауки, Минздрава РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.Также в работе комиссии принял участие спикер пермской городской думы Юрий Уткин. Депутат Игорь Сапко сообщил, что озвучил новые предложения по совершенствованию законодательства в вопросах безопасности образовательного процесса детей.

"Проект очередного федерального закона подготовлен по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. С целью комплексной перезагрузки работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, мы внесли законопроект по совершенствованию системы профилактики детского и семейного неблагополучия. Ввиду серьезности и единства ее координирующей роли представляется целесообразным определить комиссии как орган исполнительной власти субъекта РФ с закреплением конкретных функций контроля. В закон "Об образовании в РФ" предлагается внести изменения, согласно которым в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа могут создаваться отделения с организацией лечебного процесса обучающихся. Это действительно актуально. Важно усилить и административную ответственность родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и образованию своих детей", - сообщил Игорь Сапко.

Также депутат пояснил, что проект содержит общие терминологические правки, с учетом введения нового понятия "профилактика детского и семейного неблагополучия несовершеннолетних", что приведет к изменению и самого названия действующего федерального закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проекты будут обсуждаться на экспертно-консультативном совете и профильном комитете Государственной думы.

Напомним, в январе целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью.