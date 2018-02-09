Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий может возглавить "Твенте"

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий может возглавить "Твенте" из Нидерландов.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", голландский клуб заинтересован в сотрудничестве, и велика вероятность, что стороны окончательно все урегулируют уже весной, а тренер возглавит команду летом. Издание отмечает, что в этом случае помогать Слуцкому в "Твенте" будет еще один россиянин – Олег Яровинский.

Напомним, последним местом работы Леонида Слуцкого является английский "Халл Сити", который он покинул в декабре прошлого года. Ранее сообщалось, что экс-главный тренер сборной России может продолжить карьеру в лондонском "Челси".