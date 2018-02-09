Возбуждено дело против экс-главы управления минобразования Дагестана

В Дагестане следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника управления дополнительного образования министерства образования и науки республики Муслима Гамзатова. Его подозревают в получении крупной взятки.

По данным следствия, в 2014 году Гамзатов потребовал и получил от директоров детских оздоровительных лагерей взятку в размере более 1 миллиона рублей за право заключения госконтракта.

Данные факты выявлены в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве подозреваемым взятки у другого директора оздоровительного центра.

Сейчас устанавливается местонахождение Гамзатова, после чего он будет задержан, передает РИА Новости.

Напомним, в Дагестане сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы.

Ранее все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо уже арестованы.