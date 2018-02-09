На Южном Урале директора районного дома культуры уволили за дачу взятки чиновнику

Директор центрального дома культуры в Чесменском районе дал взятку в размере 200 тыс. рублей начальнику муниципального бюджетного учреждения Централизованной бухгалтерии учреждений культуры района.

За это директора дома культуры получил стимулирующую надбавку в максимально возможном размере, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело, по требованию прокуратуры директор дома культуры уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.