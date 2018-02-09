В Киеве захвачен и разгромлен офис оппозиционного издания "Вести"

В Киеве офис оппозиционного издания "Вести" разгромлен, а сотрудников не пустили на работу в редакцию, где забаррикадировались неизвестные люди. Таков результат посещения офиса сотрудникам полиции и главной военной прокуратуры Украины, которые нагрянули утром 8 февраля. С тех пор работа офиса заблокирована, а редакция работает удаленно.

По словам очевидцев, силовики заносили в редакцию "Вестей" неизвестные вещи. Кроме того, все следственные действия, по словам тех, кто наблюдал за ситуацией, осуществлялись без понятых. К вечеру начался погром. Судя по доносившимся звукам, была разгромлена техника, мебель, били стекла.

"Происходит применение грубой силы и отсутствуют какие-либо публичные аргументы. Возможно, у силовиков и есть повод проводить там следственные действия, но тот способ, который мы видим, - это очевидное дикарство", - заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Формальной причиной силовых действий называется незаконное нахождение офиса "Вестей" в занимаемом помещении.

"Это просто уничтожение независимого СМИ, лишить возможности журналистов выходить к людям и доносить ту информацию, которая не нравится кому-то у власти", - считает политолог Руслан Бортник.

О намерении разгромить "Вести" заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко в декабре 2017 года. "Надеюсь, что до Нового года украинцы не будет больше читать "ватные" и пророссийские издания", — сказал тогда Луценко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич заявила, что Украина должна воздерживаться от применения чрезмерных мер к журналистам.