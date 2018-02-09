После страшной аварии с гибелью девяти человек в Ленобласти задержан вологодский коммерсант

В Вологодской области задержан 36-летний предприниматель, организовавший перевозку пассажиров, погибших в страшном ДТП в Ленинградской области.

Напомним, 6 февраля на 443 км автодороги "Тихвин - Новая Ладога" произошла авария, в результате которой погибли водитель и восемь пассажиров, воспользовавшиеся за плату предоставленной услугой по перевозке.

Как считают следователи, именно задержанный коммерсант допустил без технического осмотра выезд автомобиля, который попал в ДТП.

"Индивидуальный предприниматель из Вологды занимался организацией заказных перевозок пассажиров, привлекая по договору аренды частных лиц с личными автомобилями. При этом он не принял надлежащих мер по обеспечению безопасности жизни потребителей данной услуги в части предрейсового осмотра транспорта на их техническое состояние", - сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи СКР уже изъяли документацию, связанную с деятельностью бизнесмена, тщательно изучили нормативные положения законодательства в сфере автомобильных перевозок и допросили ряд свидетелей.

Подозреваемый задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.