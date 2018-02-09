ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Банк России понизил ключевую ставку до 7,5% годовых.

"Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых", - сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ уточнили, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания постепенно снижаются.

Также Центробанк отметил, что краткосрочные проинфляционные риски ослабли.

"В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики, - говорится в сообщении. - Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году".

В декабре ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта – до 7,75% годовых. Регулятор также допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.