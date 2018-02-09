В Новосибирске полицейскому грозит 8 лет тюрьмы за драку в баре

Бывшему сотруднику полиции Новосибирска придется ответить за драку, которую он устроил в местном баре. Избитый им молодой человек до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 25 августа прошлого года. Полицейский и двое его друзей отдыхали в одном из баров города, где у обвиняемого произошел конфликт с другим посетителем бара, который якобы некорректно вел себя с девушкой злоумышленника.

Выйдя на улицу, бывший страж порядка догнал своего неприятеля и нанес ему удар кулаком в голову, от которого тот упал и потерял сознание. В результате потерпевшему причинены повреждения. Сотруднику полиции грозит до восьми лет тюрьмы, пишет "Федералпресс".