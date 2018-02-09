На Ямале мать лишили прав на сына за жестокие избиения ребенка

32-летняя жительница Пуровского района лишена родительских прав за то, что систематически избивала сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

С августа 2016 г. она жила с 11-летним сыном в Тарко-Сале. Мать систематически била ребенка ремнем, руками, ногами, объясняя это "стилем воспитания". Кроме того, она не уделяла внимания развитию и воспитанию сына. 18 января суд наказал ее четырьмя годами и тремя месяцами условно с испытательным сроком в четыре с половиной года. Кроме того, в пользу маленького ямальца взыскана компенсация морального вреда в 100 тыс. руб.

Проведенная проверка показала: несмотря на информацию о социальном неблагополучии в семье, злоупотреблении матерью спиртным, на учет семью не ставили. Инспектор ПДН привлечен к дисциплинарной ответственности, заместителю начальника полиции приказано контролировать подчиненных. Ребенок изъят и живет с законным представителем. 7 февраля мать лишена родительских прав.