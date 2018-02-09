Ожидается, что президент России Владимир Путин в этом году совершит визит в Китай, сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"У нас есть алгоритм: раз в год руководитель одной из наших стран наносит официальный визит, или государственный визит, если он впервые избран на эту должность", - сказал посол.

Денисов напомнил, что в прошлом году с таким визитом в нашей стране был председатель КНР Си Цзиньпин.

Относительно того, побывает ли председатель КНР в России в этом году, российский посол сказал, что разговоров об этом пока нет, передает РИА Новости.