Семь южноуральских спортсменов выступят на Олимпиаде в Южной Корее

Семь спортсменов из Челябинской области выступят на Олимпиаде в Южной Корее в трех видах спорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минспорта области.

В список вошли фристайлисты Егор Коротков, Игорь Омелин и Анастасия Чирцова. Спортсмены выступят в дисциплине "ски-кросс". В сборной состоит и челябинская шорт-трекистка, воспитанница школы олимпийского резерва имени Л.П. Скобликовой Екатерина Ефременкова. В списке олимпийцев также числятся три воспитанника челябинского хоккея – Вячеслав Воинов, Никита Нестеров (оба – воспитанники ХК "Трактор") и Николай Прохоркин (воспитанник ХК "Мечел").

Добавим, что квалификационные заезды в шорт-треке начнутся 10 февраля. Соревнования по фристайлу пройдут 21 февраля (мужчины) и 23 февраля (женщины). В мужском хоккее Олимпийские атлеты из России (ОАР) начнут соревноваться 14 февраля.

"Они должны отстоять честь российского спорта и доказать, что спортсмены из России лучшие в мире, несмотря ни на что. Мы будем очень болеть за наших ребят и девчонок", – подчеркнул министр физической культуры и спорта области Леонид Одер.