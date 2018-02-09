"Общее движение вниз". Эксперты не связывают падение акций ТМК с внесением Пумпянского в "кремлевский доклад"

Эксперты считают, что сегодняшнее падение акций Трубной металлургической компании не связано с внесением в "кремлевский доклад" фамилии председателя совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского.

Напомним, сегодня акции ТМК подешевели на 4,57% - до 78,25 руб. и упали до уровня трехнедельной давности. Пумпянский является одним из уральских бизнесменов, кто попал в так называемый "кремлевский доклад".

Ситуацию Накануне.RU прокомментировал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

"Попадание в "кремлевский доклад" означает возможность американских репрессий в отношении топ-менеджмента и собственника компании, для чего список и составлялся. Пока же мы имеем дело только с "бомбардировкой списками", но не с репрессивными атаками, поэтому это, скорее, намеки на угрозы, которые делаются американскими политиками. Но падение акций, мне кажется, связано не с этим, потому что список был очень обширным. Падение бумаг сейчас происходит у многих компаний, потому что в целом произошло изменение на рынке: идет уже второе падение индексов на американском рынке, и точно так же происходит падение на рынке в Российской Федерации. Что касается угроз, связанных со списком, они носят двоякий характер: если вы пойдете на сближение с американцами и будете играть против президента России за "дворцовый переворот" в виде какого-нибудь майдана, то вы получите проблемы здесь", - отметил эксперт.

По его словам, акции могут потерять в цене без какого-либо политического контекста, только из-за общего движения вниз.

"Если продолжится общемировое снижение на рынках под влиянием "сдувания американских пузырей", под влиянием китайских проблем, то акции будут ослабевать. Представить, что в этой ситуации они растут или стабилизируются, очень сложно. То, что фамилия собственника в "кремлевском списке" - еще ни о чем не говорит. Там очень много фамилий, и бумаги всех этих компаний просели. Причем просели также акции компаний, которых нет ни в каких списках, в основном, американских. Их никто ни в какой список Вашингтона, Брюсселя или Кремля не вносил - это произошло в силу динамики на рынках", - заключил Василий Колташов.