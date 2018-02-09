"Аэрофлот" присвоит одному из своих самолетов имя Дмитрия Хворостовского

ПАО "Аэрофлот" присвоит одному из самолетов имя российского оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин, подтвердив получение положительного ответа от авиакомпании.

"Информируем Вас, что имя Д. А. Хворостовского было включено в перспективный план присвоения имён новым ВС Аэрофлота на 2017-2019 гг., который был утвержден Правлением авиакомпании", говорится в документе.

Парламентарий напомнил, что ранее направлял запросы вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу, министру транспорта РФ Максиму Соколову и генеральному директору ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" Виталию Савельеву с предложением рассмотреть возможность о присвоении самолету авиакомпании "Аэрофлот» имени Дмитрия Хворостовского.

"Я приношу слова благодарности и признательности всему авиационному объединению и лично Виталию Геннадьевичу Савельеву за проявление гражданской позиции и понимание, какой вклад внёс в культуру, творчество наш земляк Дмитрий Александрович Хворостовский. Уверен в том, что его имя на воздушном судне будет нам, не только красноярцам, но и жителям России, напоминать о том величии и патриотическом духе Дмитрия Александровича Хворостовского", - написал Швыткин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что имя оперного певца Дмитрия Хворостовского будет присвоено Красноярскому государственному театру оперы и балета.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после продолжительной болезни.