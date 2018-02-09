На стадионы во время ЧМ-2018 запретят проносить селфи-палки и музыкальные инструменты

Во время чемпионата мира по футболу - 2018 на матчи нельзя будет проносить селфи-палки и штативы для фото- и видеотехники, пишут "Известия".

Правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018, утвержденные FIFA, включают список запрещенных предметов. Он состоит почти из 50 позиций. Помимо стандартного запрета на пронос оружия, взрывчатки, пиротехники, алкоголя и т.д., действует и табу на селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, и дроны. Под запрет также попали музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов.

Если болельщику удастся пронести селфи-палку или зонтик и он попытается воспользоваться ими, билет будет автоматически аннулирован и нарушителя удалят с матча.

В оргкомитете "Россия-2018" рассказали, что правила могут скорректировать, к примеру, в случае с зонтиками, если во время матчей будет ненастная погода.

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает, селфи-палки действительно опасны, потому что разъяренные болельщики могут использовать этот предмет в драке.

Ранее в РФ за незаконную торговлю билетами на ЧМ-2018 установили штраф.