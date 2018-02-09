Транспортная прокуратура заинтересовалась "подготовительными взрывами" телебашни в Екатеринбурге

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку "подготовительного взрыва" екатеринбургской телебашни. В результате работ на объекте погасли сигнальные огни, которые использовались для обеспечения безопасности полетов.

"Будем проверять соблюдение всех норм: градостроительных, авиационных, воздушного законодательства. В настоящее время результаты проверки никому неизвестны. Только сегодня стартовала незамедлительная проверка по информации СМИ", - сообщили Накануне.RU в Свердловской транспортной прокуратуре.

Проверка будет идти месяц.

Напомним, в Екатеринбурге 8 февраля вечером у телебашни прогремели взрывы. Многие жители близлежащих домов были напуганы и запаниковали. Некоторые считают, что УГМК не контролирует ситуацию. Очевидцы сообщали, что от башни в разные стороны летели осколки. В компании пояснили, что проводились "подготовительные взрывы".

Противники сноса продолжают настаивать, что объект необходимо сохранить. Митинг за сохранение вышки пройдет в эту субботу, 10 февраля, у КРК "Уралец".