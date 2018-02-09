Транспортная прокуратура заинтересовалась "подготовительными взрывами" телебашни в Екатеринбурге

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Транспортная прокуратура заинтересовалась "подготовительными взрывами" телебашни в Екатеринбурге
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Екатеринбургская телебашня, взрыв (2018) | Фото: YouTube-канал радиостанции &quot;Серебряный дождь&quot;

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку "подготовительного взрыва" екатеринбургской телебашни. В результате работ на объекте погасли сигнальные огни, которые использовались для обеспечения безопасности полетов.

"Будем проверять соблюдение всех норм: градостроительных, авиационных, воздушного законодательства. В настоящее время результаты проверки никому неизвестны. Только сегодня стартовала незамедлительная проверка по информации СМИ", - сообщили Накануне.RU в Свердловской транспортной прокуратуре.

Проверка будет идти месяц.

Напомним, в Екатеринбурге 8 февраля вечером у телебашни прогремели взрывы. Многие жители близлежащих домов были напуганы и запаниковали. Некоторые считают, что УГМК не контролирует ситуацию. Очевидцы сообщали, что от башни в разные стороны летели осколки. В компании пояснили, что проводились "подготовительные взрывы".

Екатеринбургская телебашня, взрыв(2018)|Фото: YouTube-канал радиостанции "Серебряный дождь"

Противники сноса продолжают настаивать, что объект необходимо сохранить. Митинг за сохранение вышки пройдет в эту субботу, 10 февраля, у КРК "Уралец".

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09.02.2018 13:09 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:09 Екб


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Транспортная прокуратура заинтересовалась "подготовительными взрывами" телебашни в Екатеринбурге
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