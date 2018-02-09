"Многие оставят спорт": 6-кратная олимпийская чемпионка - о недопуске спортсменов на Игры 

Многие спортсмены могут оставить спорт после решения Международного олимпийского комитета о недопуске российских представителей на игры в Южной Корее. Такое мнение высказала шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной премьере фильма "Забег", передает корреспондент Накануне.RU.

"Что такое Олимпиада для многих спортсменов? Это мне удалось в трех Олимпиадах участвовать и выигрывать, а есть спортсмены, которые 10 лет готовятся для того, чтобы один раз выступить на олимпийских играх. Лишить их этого... Для многих спортсменов это часть жизни, которую они посвятили подготовке к Олимпийским играм. Наша мужественная Ольга Граф решила не ехать, что ей там делать? Многие не будут выступать, для многих это будет трагедией, я не удивлюсь, если многие оставят спорт. Они не участвуют в Олимпиаде ни за что!" - сказала Лидия Скобликова.

Олимпийская чемпионка призвала поддержать всех спортсменов - и тех, кто поехал на Олимпиаду, и тех, кто отказался или не был приглашен.

Лидия Скобликова предположила, что российские спортсмены "обозлятся" и выступят лучше, чем могли бы.

Отказ части спортсменов участвовать в играх после того, как их товарищей отстранили, логичен.

"Есть спортсмены, которые готовятся на один вид, например, наши шорт-трековцы. У них команда - четыре человека. Если сильнейшего отстегнули - Ана - то там остается три человека. Команды нет. В конькобежном спорте - команда из четырех человек. Ольга Фаткулина из Челябинска без каких-либо обвинений, но ее не пригласили. Что делать остальным? Той же Граф? Она готовилась только к командной гонке, она отказалась. Ехать туда туристом она не захотела", - заметила Скобликова.

Запрет российским олимпийцам выступать под флагом РФ - жесток, уверена чемпионка.

"Хорошего мало. Наверняка, вы видели, как стоит Ира Роднина, звучит гимн, поднимается флаг нашей страны, а у нее на глазах слезы. Это такое волнительное действо. Спортсмены - они все такие жесткие, выдержанные люди, но когда стоишь на пьедестале почета, еле сдерживаешься, чтобы не разрыдаться. Это очень торжественно. Лишить этого спортсменов, которые взойдут на пьедестал... Это очень плохо, и я никогда не соглашусь с Международным олимпийским комитетом, что наши спортсмены будут выступать без нашего гимна и флага. Поэтому я и не еду на Олимпийские игры", - отметила спортсменка.

Лидия Скобликова призналась, что из-за творящегося в олимпийском движении "беззакония" вместо Пхенчхана она решила посетить Урал, где в эти дни проходят премьеры снятого Свердловской киностудией фильма "Забег. Стать чемпионом 3" о самой чемпионке.

Напомним, ранее глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал "приятной новостью" решение о недопуске россиян на Олимпиаду.