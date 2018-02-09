На Среднем Урале предприятие-банкрот погасило задолженность по выплате зарплаты перед бывшими работниками

Прокуратура Новоуральска провела проверку соблюдения трудового законодательства ОАО "Хлеб", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В сентябре 2016 года ОАО "Хлеб" признано банкротом, и в отношении предприятия было открыто конкурсное производство.

У должника имеется реестровая задолженность по выплате заработной платы перед бывшими работниками организации. Общая сумма задолженности составляет почти 3 млн руб. Конкурсному управляющему было велено принять меры для погашения задолженности перед работниками, в результате чего долг был погашен в течение двух месяцев на сумму свыше 1,4 млн руб.

Вопрос погашения оставшейся части задолженности предприятия ОАО "Хлеб" находится на особом контроле прокуратуры.